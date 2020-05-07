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Ракурс
Александр Усик и Василий Ломаченко, фото: социальные сети

Ломаченко и Усика внесли в базу «Миротворца»

7 мая 2020, 13:52
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Александра Усика и Василия Ломаченко центр «Миротворец», неправительственная организация, которая занимается исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины, внес в свою базу.

В разделе «Чистилище» на сайте «Миротворца» указано, что боксеры отрицают российскую агрессию, участвуют в антиукраинских пропагандистских мероприятиях РФ, манипуляциях и являются противниками независимости украинского православия. Об этом сообщает пресс-служба «Миротворца».

Боксеры, в частности, приняли участие в съемках пропагандистского российского фильма «Здравствуй, брат, Христос Воскресе!», который недавно был опубликован в интернете. В фильме они делают несколько резонансных заявлений.

Повторяя кремлевские тезисы о единонародности, отвергая российскую агрессию и отрицая независимость украинского православия от контроля России (страна-агрессор) РПЦ, они стали на сторону предателей Украины, — утверждают в «Миротворце».



Напомним, в феврале Усик в соцсетях устроил спор с участником АТО и владельцем Pizza Veterano Леонидом Остальцевим.

Источник: Ракурс


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