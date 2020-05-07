Александр Усик и Василий Ломаченко, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n137858-lomachenko-i-usika-vnesli-v-bazu-mirotvorca.html

Ракурс

Александра Усика и Василия Ломаченко центр «Миротворец», неправительственная организация, которая занимается исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины, внес в свою базу.

В разделе «Чистилище» на сайте «Миротворца» указано, что боксеры отрицают российскую агрессию, участвуют в антиукраинских пропагандистских мероприятиях РФ, манипуляциях и являются противниками независимости украинского православия. Об этом сообщает пресс-служба «Миротворца».

Боксеры, в частности, приняли участие в съемках пропагандистского российского фильма «Здравствуй, брат, Христос Воскресе!», который недавно был опубликован в интернете. В фильме они делают несколько резонансных заявлений.

Повторяя кремлевские тезисы о единонародности, отвергая российскую агрессию и отрицая независимость украинского православия от контроля России (страна-агрессор) РПЦ, они стали на сторону предателей Украины, — утверждают в «Миротворце».

Напомним, в феврале Усик в соцсетях устроил спор с участником АТО и владельцем Pizza Veterano Леонидом Остальцевим.