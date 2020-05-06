Усик и Ломаченко. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n137807-usik-i-lomachenko-snyalis-v-rossiyskom-filme-o-cerkvi-sportsmeny-zayavili-o-edinstve-s-rossiey.html

Ракурс

Александр Усик и Василий Ломаченко, известные украинские боксеры, стали героями документального фильма «Здравствуй, брат! Христос воскрес».

В ленте рассказывается о «вере, дружбе, братьев во Христе» Ломаченко, Усика и российских спортсменов. Ломаченко в фильме заявляет, что Украина и Россия — единый народ. А Усик отмечает, что будет дружить со своими российскими друзьями и ему это никто не запретит. Документальный фильм был опубликован 5 мая на странице «Корсунская пустынь» в YouTube.

По словам Ломечанко, у него есть множество друзей, родственников и соперников, которые проживают на территории Российской Федерации. Боксер признался, что ему трудно понять то, что ему необходимо перестать с ними общаться, поскольку Россия воюет с Украиной.

Это не укладывается в моей голове. По сути мы являемся одним народом. Я с детства, когда рос, для меня не было понятия Россия, Украина, Беларусь, что это другие люди, это другая страна, что это какие-то границы. Я все время думал, что мы — единый народ, православные христиане все. Мы живем все на одной земле, — сказал спортсмен.

Александр Усик отметил, что ему не так важно, какой национальности его друзья. Отметил, что с россиянами ему приходилось вместе тренироваться и общаться и он продолжит щ ними дружить. Боксер отметил, что он не обращает внимание на некоторых лиц, которым это не нравится.

В фильме показывают церковную службу в двух монастырях — в российском «Корсунская Князь-Владимирская мужская пустынь» и в Киево-Печерской лавре.

Напомним, в феврале украинский боксер Александр Усик устроил перепалку в соцсетях с владельцем Pizza Veterano Леонидом Остальцевим. Блогер в одном из интервью назвал Усика «обезьяной», боксер ответил в стихах.