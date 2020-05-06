Усик та Ломаченко. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n137807-usyk-ta-lomachenko-znyalysya-u-rosiyskomu-filmi-pro-cerkvu-sportsmeny-zayavyly-pro-iednist.html

Ракурс

Олександр Усик та Василь Ломаченко, відомі українські боксери, стали героями документального фільму «Здрастуй, брате! Христос воскрес».

У стрічці розповідається про «віру, дружбу, братів у Христі» Ломаченка, Усика та російських спортсменів. Ломаченко у фільмі заявляє, що Україна і Росія єдиний народ. А Усик зазначає, що буде дружити зі своїми російськими друзями, йому цього ніхто не заборонить. Документальний фільм був опублікований 5 травня на сторінці «Корсунская пустынь» в YouTube.

За словами Ломечанка, у нього є безліч друзів, родичів і суперників, які мешкають на території Російської Федерації. Боксер зізнався, що йому важко зрозуміти те, що йому необхідно перестати з ними спілкуватися, оскільки Росія воює з Україною.

Це не вкладається у моїй голові. По суті ми є одним народом. Я з дитинства, коли ріс, для мене не було поняття Росія, Україна, Білорусь, що це інші люди, що це інша країна, що це кордони якісь. Я весь час думав, що ми — єдиний народ, що православні християни всі. Ми живемо всі на одній землі, — сказав спортсмен.

Олександр Усик зазначив, що йому йому не так важливо, якої національності його друзі. Зазначив, що з росіянами йому доводилося разом тренуватися й спілкуватися і він продовжить щ ними товаришувати. Боксер зазначив, що він не звертає увагу на деяких осіб, яким це не подобається.

У фільмі показують церковну службу у двох монастирях — у російському «Корсунська Князь-Володимирська чоловіча пустинь» та у Києво-Печерській лаврі.

Нагадаємо, в лютому український боксер Олександр Усик влаштував суперечку у соцмережах із власником Pizza Veterano Леонідом Остальцевим. Блогер в одному з інтерв’ю назвав Усика «мавпою», боксер відповів у віршованій формі.