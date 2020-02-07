Усика потягнуло на сороміцькі вірші під час суперечки із блогером-ветераном, фото — "Оглядач"

https://racurs.ua/ua/n133347-usyka-potyagnulo-na-virshi-pid-chas-superechky-iz-blogerom-veteranom-video.html

Ракурс

Український боксер Олександр Усик влаштував суперечку у соцмережах з учасником АТО та власником Pizza Veterano Леонідом Остальцевим. Блогер в одному з інтерв’ю назвав Усика «мавпою», боксер відповів у віршованій формі.

Остальцев розповідав ведучому про найбільш кричущі випадки «нездорової» поведінки представників істеблішменту щодо ставлення до України.

Нас оточують не тільки ломаченки, усики, портнови, богдани, ну й інші іже з ними мавпи. Є величезна кількість гідних людей, які розуміють, що відбувається в країні й не бояться називати речі своїми іменами, — сказав ветеран-блогер в передачі на Youtube-каналі «5 каналу».

Раніше Остальцев записував інший блог, у якому розкритикував відомих боксерів за їхні погляди та висловлювання. Василю Ломаченку він нагадав, що прапор, який той підіймає після перемог — це той самий прапор, з яким воював Остальцев.

З цим прапором і за цей прапор загинуло щонайменше чотири з половиною тисячі наших військових, українських вояків. І загинули вони через тих, кого ви показуєте і кому ви дякуєте у своєму інстаграмі, — заявив Остальцев і додав, що навряд чи Ломаченко «зможе життя віддати за цей прапор».

Усика Остальцев поставив на друге місце в антирейтингу.

Той називає Крим «кримським» і досі не може сказати, що він — український. І дуже дратується, коли журналісти продовжують йому знову і знову ставити це питання, — сказав блогер.

Відповідь Остальцеву Усик опублікував в Instagram. Для цього навіть вдався до віршованої форми.

На словах он Лев Толстой, а на деле холостой. Мир всем, — підписав боксер свій вірш.

Боксер припустився у відповіді граматичних помилок. Її текст такий (стилістика збережена — «Ракурс»):

Пост набрав майже 33 тисячі «лайків». Вірш сподобався і відомому російському боксеру Бахраму Муртазалієву.

Нагадаємо, що українські боксери часто опинялися в центрі скандалів, у зв’язку з їхніми висловлюваннями і постами в соцмережах.

Зокрема, Усик в інтерв’ю заявляв, що «Крим належить тим людям, які там живуть» та уникав слів про окупацію півострова Росією. Ломаченко ж нещодавно виклав ролик, у якому на тлі кадрів навчань російських спецпризначенців диктор читає вірш про православну віру.