Олександр Усик та Василь Ломаченко, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n137858-lomachenka-ta-usyka-vnesly-do-bazy-myrotvorcya.html

Ракурс

Олександра Усика та Василя Ломаченка центр «Миротворець», неурядова організація, яка займається дослідженням ознак злочинів проти основ національної безпеки України, вніс до своєї бази.

У розділі «Чистилище» на сайті «Миротворця» вказано, що боксери заперечують російську агресію, беруть участь у антиукраїнських пропагандистських заходах РФ, маніпуляціях та є противниками незалежності українського православ’я. Про це повідомляє прес-служба «Миротворця».

Боксери, зокрема, взяли участь у зйомках пропагандистського російського фільму «Здрастуй, брате, Христос Воскрес!», котрий нещодавно був опублікований в інтернеті. У фільмі вони роблять кілька резонансних заяв.

Повторюючи кремлівські тези про єдинонародність, відкидаючи російську агресію і заперечуючи незалежність українського православ’я від контролю Росії (країна-агресор) РПЦ, вони стали на сторону зрадників України, — стверджують у «Миротворці».

Нагадаємо, у лютому Усик у соцмережах влаштував суперечку з учасником АТО та власником Pizza Veterano Леонідом Остальцевим.