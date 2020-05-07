Одеса звільняє пляжі від прибудов і перевіряє готелі, готуючись до напливу туристів, фото — Укр-Прокат

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Відпочинок в Одесі у 2020 році обере більша кількість туристів з України, ніж зазвичай. Такий прогноз дає міський голова Геннадій Труханов з огляду на закриті через коронавірус кордони.

Влада почала готуватися до напливу туристів і прибирає прибережну зону. Труханов розповів про конфлікти із власниками різноманітних прибудов, які займають зону піску на пляжах.

Почали упорядковувати пляжі, тому почалися заворушення серед бізнесменів. Але ми це все приведемо в порядок і зустрінемо відпочивальників красивими і чистими пляжами, — пообіцяв мер в інтерв’ю для сайту «Страна».

Щодо кількості відпочивальників у 2020 році, то Труханов не наважився на прогноз, згадавши, що торік в місті влітку відпочили 3,5 млн осіб.

Труханов зупинився на пожежному стані готелів і хостелів.

У нас мало великих мережевих готелів, де легше проконтролювати стан пожежної безпеки. А маленькі хостели, які зараз почали скуповувати цілі поверхи в багатоквартирних будинках і переобладнують квартири, проконтролювати складно, — сказав мер, пригадавши про дві великі пожежі в Одесі, які сталися торік.





Труханов прогнозує, що проконтролювати стан об'єктів у приміських зонах відпочинку буде важче. Вони будуть переповнені і ситуація з протипожежною безпекою на них буде складною.

Нагадаємо, що мер Одеси заявив про де-факто завершення карантину в місті.