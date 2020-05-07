Шмигаль взявся за діджиталізацію. Фото: Кабмін

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Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, вирішив взятися за цифрову трансформацію в Україні. На його думку, наразі актуальність і важливість цифрових технологій в усіх сферах тільки зростає.

Уряд прагне до автоматизації. Шмигаль вважає, що це шлях до викорінення корупції на всіх державних рівнях: від прийняття управлінських рішень до надання послуг людям. Про це сьогодні він розповів на нараді з питань цифрової трансформації, передає прес-служба Кабінету міністрів.

За підсумками наради прем'єр-міністр доручив усім міністерствам протягом двох тижнів створити нову посаду. Упродовж місяця кожний міністр України повинен знайти собі кандидатів на посаду заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.

Реформа будь-якої сфери у сучасних умовах неможлива без застосування цифрових технологій. Досвід багатьох країн ЄС показує, що цифрові реформи дали змогу досягти значного економічного та соціального ефекту, — зазначив Шмигаль.





Кабмін хоче, щоб Україна була комфортною та якісною, а також надійною та ефективною в частині надання послуг державою.

Як повідомлялося раніше, Європейський Союз виділить Україні 25 млн євро допомоги у сфері діджиталізації. Уряд планує до 2024 року оцифрувати 100% державних послуг.