Коронавірус у Києві. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n137855-klychko-rozpoviv-kyyanam-yak-pravylno-vykydaty-vykorystani-masky-ta-rukavychky.html

Ракурс

Коронавірус у Києві діагностований у понад 1,6 тис. осіб. Для унеможливлення розповсюдження інфекції у столиці всі медичні відходи знищують за правилами, що прописані в наказі Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Медичні відходи є одними із найнебезпечніших, вони містять патогенні мікроорганізми, токсичні речовини, які є причиною інфекційних та неінфекційних хвороб. Про це під час онлайн-брифінгу 7 травня розповів мер Києва Віталій Кличко.

Він зазначив, що медичні відходи у Києві сортують у спеціальні ємності, після чого спалюють з дотриманням усіх вимог. Їх спалюють у печі при температурі 800−1000°, саме так рекомендує робити МОЗ. Кличко додав, що утилізація медичних відходів в Україні з порушенням вимог передбачає адміністративну або кримінальну відповідальність.

Він також розповів, як правильно викидати медичні маски та рукавички звичайним киянам.

Що стосується масок та рукавичок, якими користуються мешканці міста, назвати їх медичними відходами не можна. Але і викидати їх на вулицю просто так теж не можна, бо це, перш за все, наносить шкоду екології. Використані медичні маски та рукавички треба складати в окремі пакети та викидати їх тільки у сміттєві баки. Далі, під час сортування, ці пакети відбирають для подальшого спалювання, — розповів він.

Як писав «Ракурс», компанія, яка спеціалізується на утилізації медичних відходів з інфекційних лікарень Києва, просто викидала їх на стихійні звалища та звичайні полігони твердих побутових відходів на Київщині.