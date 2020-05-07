Коронавирус в Киеве. Фото: Pexels

https://racurs.ua/n137855-klichko-rasskazal-kievlyanam-kak-pravilno-vybrasyvat-ispolzovannye-maski-i-perchatki.html

Ракурс

Коронавирус в Киеве диагностирован у более чем 1,6 тыс. человек. Для предотвращения распространения инфекции в столице все медицинские отходы уничтожают по правилам, которые прописаны в указе Министерства здравоохранения.

Медицинские отходы являются одними из самых опасных, они содержат патогенные микроорганизмы, токсические вещества, которые являются причиной инфекционных и неинфекционных болезней. Об этом во время онлайн-брифинга 7 мая рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Он отметил, что медицинские отходы в Киеве сортируют в специальные емкости, после чего сжигают с соблюдением всех требований. Их сжигают в печи при температуре 800−1000°, именно так рекомендует делать Минздрав. Кличко добавил, что утилизация медицинских отходов в Украине с нарушением требований предусматривает административную или уголовную ответственность.

Он также рассказал, как правильно выбрасывать медицинские маски и перчатки обычным киевлянам.

Что касается масок и перчаток, которыми пользуются жители города, назвать их медицинскими отходами нельзя. Но и выбрасывать их на улицу просто так тоже нельзя, потому что это, прежде всего, наносит вред экологии. Использованные медицинские маски и перчатки надо складывать в отдельные пакеты и выбрасывать их только в мусорные баки. Далее, при сортировке, эти пакеты отбирают для дальнейшего сжигания, — рассказал он.

Как писал «Ракурс», компания, которая специализируется на утилизации медицинских отходов из инфекционных больниц Киева, просто выбрасывала их на стихийные свалки и обычные полигоны твердых бытовых отходов на Киевщине.