Євросоюз виділить Україні 25 млн євро на діджиталізацію. Фото: psm7.com

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Європейський Союз виділить Україні 25 млн євро допомоги у сфері діджиталізації.

Кабінет міністрів України та ЄС 11 лютого підписали нову програму підтримки електронного урядування та цифрової економіки в Україні, яка передбачає виділення вищевказаної суми. Уряд планує до 2024 року оцифрувати 100% державних послуг. У цьому році українська влада хоче перевести в «цифру» 80% найпопулярніших державних послуг. Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на своєму Telegram-каналі.

Діджиталізація — це, перш за все, перемога над корупцією, — написав він.

Повідомляється, що технічна допомога з Євросоюзу надається Міністерству цифрової трансформації на підтримку проектів із цифровізації. Прем'єр запевнив, що уряд прагне активно впроваджувати главу про електронні комунікації Угоди про асоціацію.

Нагадаємо, 6 лютого Києві презентували мобільний додаток «ДіЯ» — флагман програми цифрової трансформації України, який покликаний зберігати всі необхідні документи в електронному вигляді. Першими очікується запуск електронних посвідчень водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Загалом у 2020 році буде запроваджено 50 ключових послуг для цього додатка.