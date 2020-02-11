Евросоюз выделит Украине 25 млн евро на диджитализацию. Фото: psm7.com

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Европейский Союз выделит Украине 25 млн евро помощи в сфере диджитализации.

Кабинет министров Украины и ЕС 11 февраля подписали новую программу поддержки электронного управления и цифровой экономики в Украине, которая предусматривает выделение вышеуказанной суммы. Правительство планирует до 2024 года оцифровать 100% государственных услуг. В этом году украинские власти хотят перевести в «цифру» 80% самых популярных государственных услуг. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своем Telegram-канале.

Диджитализация — это, прежде всего, победа над коррупцией, — написал он.

Сообщается, что техническая помощь из Евросоюза предоставляется Министерству цифровой трансформации на поддержку проектов по цифровизации. Премьер заверил, что правительство стремится активно внедрять главу об электронных коммуникациях Соглашения об ассоциации.

Напомним, 6 февраля в Киеве презентовали мобильное приложение «ДиЯ» — флагман программы цифровой трансформации Украины, который призван хранить все необходимые документы в электронном виде. Первыми ожидается запуск электронных удостоверений водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства. В целом в 2020 году будет введено 50 ключевых услуг для этого приложения.