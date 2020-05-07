Шмыгаль взялся за диджитализацию. Фото: Кабмин

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Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, решил взяться за цифровую трансформацию в Украине. По его мнению, сейчас актуальность и важность цифровых технологий во всех сферах только растет.

Правительство стремится к автоматизации. Шмыгаль считает, что это путь к искоренению коррупции на всех государственных уровнях: от принятия управленческих решений до предоставления услуг людям. Об этом он сегодня рассказал на совещании по вопросам цифровой трансформации, передает пресс-служба Кабинета министров.

По итогам совещания премьер-министр поручил всем министерствам в течение двух недель создать новую должность. В течение месяца каждый министр Украины должен найти себе кандидатов на должность заместителя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Реформа любой сферы в современных условиях невозможна без применения цифровых технологий. Опыт многих стран ЕС показывает, что цифровые реформы позволили достичь значительного экономического и социального эффекта, — отметил Шмыгаль.





Кабмин хочет, чтобы Украина была комфортной и качественной, а также надежной и эффективной в части предоставления услуг государством.

Как сообщалось ранее, Европейский Союз выделит Украине 25 млн евро помощи в сфере диджитализации. Правительство планирует до 2024 года оцифровать 100% государственных услуг.