Одесса освобождает пляжи от пристроек и проверяет отели, готовясь к наплыву туристов, фото — УкрПрокат

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Отдых в Одессе в 2020 году выберет большее число туристов из Украины, чем обычно. Такой прогноз дал городской голова Геннадий Труханов с учетом закрытых из-за коронавируса границ.

Власти начали готовиться к наплыву туристов и убирают прибрежную зону. Труханов рассказал о конфликтах с владельцами различных пристроек, которые занимают зону песка на пляжах.

Начали благоустраивать пляжи, поэтому начались волнения среди бизнесменов. Но мы это все приведем в порядок и встретим отдыхающих красивыми и чистыми пляжами, — пообещал мэр в интервью «Стране».

Труханов не решился прогнозировать число отдыхающих в 2020 году, вспомнив, что в прошлом году в городе летом отдохнули 3,5 млн человек.

Труханов остановился на пожарном состоянии гостиниц и хостелов.

У нас мало крупных сетевых отелей, где легче проконтролировать состояние пожарной безопасности. А маленькие хостелы, которые сейчас начали скупать целые этажи в многоквартирных домах и переоборудуют квартиры, проконтролировать сложно, — сказал мэр, вспомнив о двух крупных пожарах в Одессе, которые произошли в прошлом году.





Труханов прогнозирует, что проконтролировать состояние объектов в пригородных зонах отдыха будет сложнее. Они будут переполнены и ситуация с противопожарной безопасностью там будет сложной.

Напомним, что мэр Одессы заявил о де-факто завершении карантина в городе.