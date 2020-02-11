На Луганщине мужчина пытался вывезти в РФ часть военного вертолета. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n133537-na-luganschine-mestnyy-jitel-pytalsya-vyvezti-v-rossiu-chast-voennogo-vertoleta-foto.html

Ракурс

В Луганской области задержали местного жителя, который вез в Российскую Федерацию детали к военному вертолету Ми-24.

Правоохранители остановили автомобиль жителя Белокуракинского района вблизи государственной границы, в районе села Лозно-Александровка. Оказалось, что он перевозил килевую часть до вертолета. Крестьянин планировал пересечь таможенную границу в объезд официальных пунктов пропуска. На российской территории его ждал подельник, который должен был встретить груз. Об этом 11 ноября сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Сейчас правоохранители собирают доказательства противоправной деятельности правонарушителя и его подельников. Устанавливаются источники происхождения агрегата.

В ближайшее время злоумышленнику сообщат о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих экспертному контролю) Уголовного кодекса Украины. Также ожидается, что ему изберут меру пресечения.

В прокуратуре Луганской области напомнили, что в условиях операции ООС на Донбассе торговля товарами военного назначения и двойного использования между Украиной и РФ запрещена. В ведомстве считают, что эти запчасти могли бы использовать для ремонта российской военной техники.

Напомним, во Львове СБУ блокировала механизм хищения товаров военного назначения из оборонных предприятий. Оказалось, что военнослужащие воровали запчасти и комплектующие к бронетехнике.