Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
На Луганщине мужчина пытался вывезти в РФ часть военного вертолета. Фото: СБУ

На Луганщине местный житель пытался вывезти в Россию часть военного вертолета (ФОТО)

11 фев 2020, 17:50
999

В Луганской области задержали местного жителя, который вез в Российскую Федерацию детали к военному вертолету Ми-24.

Правоохранители остановили автомобиль жителя Белокуракинского района вблизи государственной границы, в районе села Лозно-Александровка. Оказалось, что он перевозил килевую часть до вертолета. Крестьянин планировал пересечь таможенную границу в объезд официальных пунктов пропуска. На российской территории его ждал подельник, который должен был встретить груз. Об этом 11 ноября сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Сейчас правоохранители собирают доказательства противоправной деятельности правонарушителя и его подельников. Устанавливаются источники происхождения агрегата.

В ближайшее время злоумышленнику сообщат о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих экспертному контролю) Уголовного кодекса Украины. Также ожидается, что ему изберут меру пресечения.

В прокуратуре Луганской области напомнили, что в условиях операции ООС на Донбассе торговля товарами военного назначения и двойного использования между Украиной и РФ запрещена. В ведомстве считают, что эти запчасти могли бы использовать для ремонта российской военной техники.

На Луганщине мужчина пытался вывезти в РФ часть военного вертолета. Фото: СБУ

На Луганщине мужчина пытался вывезти в РФ часть военного вертолета. Фото: СБУ

Напомним, во Львове СБУ блокировала механизм хищения товаров военного назначения из оборонных предприятий. Оказалось, что военнослужащие воровали запчасти и комплектующие к бронетехнике.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Зеленский назвал самое сложное для правоохранителей дело в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назвал уголовное дело, которое сложнее всего расследовать украинским правоохранителям. По этому делу, по словам главы государства, утрачены доказательства, а свидетелей нет

Правовые новости
17:19

«Взять все, да и поделить»: в «Нафтогазе» предлагают раздать украинцам выигранные у «Газпрома» деньги

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко предлагает потратить выигранные у «Газпрома» деньги на энергоэффективность домовладений простых украинских граждан

Новости Украины
15:16
1432