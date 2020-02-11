На Луганщині чоловік намагався вивезти до РФ частину військового гелікоптера. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n133537-na-luganschyni-cholovik-namagavsya-vyvezty-do-rosiyi-chastynu-viyskovogo-gelikoptera-foto.html

Ракурс

У Луганській області затримали місцевого мешканця, який віз до Російської Федерації деталі до військового гелікоптера Мі-24.

Правоохоронці зупинили автомобіль мешканця Білокуракинського району поблизу державного кордону, в районі села Лозно-Олександрівка. Виявилося, що він перевозив кільову частину до гелікоптера. Селянин планував перетнути митний кордон в об’їзд офіційних пунктів пропуску. На російській території його чекав подільник, який мав зустріти вантаж. Про це 11 листопада повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Наразі правоохоронці збирають докази протиправної діяльності правопорушника та його подільників. Встановлюються джерела походження агрегату.

Найближчим часом зловмиснику повідомлять про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають експертному контролю) Кримінального кодексу України. Також очікується, що йому оберуть запобіжний захід.

В прокуратурі Луганської області нагадали, що в умовах операції ООС на Донбасі торгівля товарами військового призначення та подвійного використання між Україною та РФ заборонена. У відомстві вважають, що ці запчастини могли б використати для ремонту російської військової техніки.

Нагадаємо, у Львові СБУ блокувала механізм розкрадання товарів військового призначення з оборонних підприємств. Виявилося, що військовослужбовці крали запчастини та комплектуючі до бронетехніки.