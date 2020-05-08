У Києві триває епідемія коронавірусу, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n137907-koronavirus-u-kyievi-za-dobu-rekordnyy-pokaznyk-zi-smertnosti.html

Ракурс

У Києві вперше з початку епідемії коронавірусу померли відразу троє людей.

Загальна кількість жертв коронавірусу вже сягнула 32 осіб. Про це під час сьогоднішнього відеобрифінгу повідомив мер Віталій Кличко.

За добу у столиці підтверджено захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 у ще 46 людей, з них один медик.

Серед нових випадків захворювання — 18 жінок віком від 26 до 81 року, 21 чоловік віком від 31 до 79 років, а також троє дівчаток (віком два, вісім та 13 років) і чотири хлопчики (віком дев’ять місяців, чотири, сім та дев’ять років).

Госпіталізовано 20 осіб, інші лікуються вдома на самоізоляції під контролем лікарів.

Всього у Києві лабораторно підтверджено 1 тис. 721 випадок коронавірусу.

У київських лікарнях 44 хворі на COVID-19 пацієнти перебувають у важкому стані, з них п’ятеро — підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.

Одужали за добу 17 хворих, загалом у Києві вилікувалися від коронавірусу вже 127 осіб.

Нагадаємо, в Україні за останню добу загалом зафіксували 504 нові випадки коронавірусу.