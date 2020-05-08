СБУ відзвітувала про активну боротьбу з корупцією у податковій. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n137943-sbu-vidzvituvala-pro-aktyvnu-borotbu-z-korupciieu-u-podatkoviy.html

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Служба безпеки України (СБУ) відзвітувала про нові кроки у справі про «кришування» Державною податковою службою конвертаційних центрів.

Правоохоронці заявляють, що провели низку обшуків, внаслідок яких припинили незаконну діяльність у відомстві. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зокрема, протягом останніх декількох днів:

арештовані рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість на загальну суму приблизно 600 млн грн;

у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу заблоковані гроші на банківських рахунках причетних до схеми суб'єктів — майже 30 млн грн;

оголошено про підозру особі, яка здійснювала несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС.

В СБУ також поділилися, що правоохоронці напередодні провели 100 одночасних обшуків у осіб, які підозрюються в «кришуванні» конвертаційних центрів.

Нагадаємо, раніше СБУ провела обшук в квартирі колишнього глави Податкової служби України Сергія Верланова. Про слідчі дії, які відбулися вранці 7 травня в квартирі, повідомив сам екс-глава Державної податкової служби.