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СБУ відзвітувала про активну боротьбу з корупцією у податковій. Фото: СБУ
СБУ відзвітувала про активну боротьбу з корупцією у податковійhttps://racurs.ua/ua/n137943-sbu-vidzvituvala-pro-aktyvnu-borotbu-z-korupciieu-u-podatkoviy.htmlРакурс
Служба безпеки України (СБУ) відзвітувала про нові кроки у справі про «кришування» Державною податковою службою конвертаційних центрів.
Правоохоронці заявляють, що провели низку обшуків, внаслідок яких припинили незаконну діяльність у відомстві. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Зокрема, протягом останніх декількох днів:
- арештовані рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість на загальну суму приблизно 600 млн грн;
- у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу заблоковані гроші на банківських рахунках причетних до схеми суб'єктів — майже 30 млн грн;
- оголошено про підозру особі, яка здійснювала несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС.
В СБУ також поділилися, що правоохоронці напередодні провели 100 одночасних обшуків у осіб, які підозрюються в «кришуванні» конвертаційних центрів.
Нагадаємо, раніше СБУ провела обшук в квартирі колишнього глави Податкової служби України Сергія Верланова. Про слідчі дії, які відбулися вранці 7 травня в квартирі, повідомив сам екс-глава Державної податкової служби.