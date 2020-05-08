9 мая День перемоги над нацизмом. Фото: ЕРА

https://racurs.ua/ua/n137944-zavtra-den-peremogy-nad-nacyzmom.html

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День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відзначається в Україні завтра, 9 травня. У цей день вшановують пам’ять не тільки полеглих радянських солдатів, а й інших жертв нацизму. Також 9 травня згадують подвиги українського народу і його внесок у перемогу над нацизмом.

День перемоги над нацизмом прийшов на зміну радянському святу День перемоги. У 2015 році в Україні заснували два нових свята: відтоді 8 травня відзначається День пам’яті і примирення, а 9-го — День перемоги над нацизмом.

7 травня 1945 року біля французького Реймсу начальник оперативного управління Верховного головнокомандування армійських сил Німеччини генерал-полковник Альфред Йодль підписав акт капітуляції Німеччини. Але Антигітлерівська коаліція його офіційно прийняла вже 8 травня о 23.01 за берлінським часом — тоді в Москві вже було 00.01 9 травня. Отже більшість країн світу відзначає День перемоги над нацизмом 8 травня (офіційна назва свята — День перемоги в Європі), а країни колишнього СРСР — на день пізніше, 9-го.

Таким чином в Україні про трагічні події Другої світової війни згадують як 8-го, в День пам’яті і примирення, так і 9 травня, в День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Проте у цьому році через карантин ніякі масові заходи проводитися не будуть.

У країнах Європейського Союзу 9 травня святкують День Європи. Він був офіційно затверджений Європарламентом у 2008 році, а мета цього свята — залучити громадян до процесу інтеграції і розповісти всьому світу про переваги ЄС.

Також у цьому році на 9 травня випадає Всесвітній день мігруючих птахів. Це екологічна кампанія, мета якої — розширити знання людей про мігруючих птахів, їхнє житло і шляхи пересування. Відзначається цей день в другу суботу травня.