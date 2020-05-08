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Facebook і Google залишать співробітників на віддаленій роботі до кінця року. Фото: Ferra.ru

Гугл і Фейсбук залишать співробітників на віддаленій роботі до кінця року

8 тра 2020, 22:48
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Google (Гугл) і Facebook (Фейсбук) — дві найбільші технологічні компанії — можуть залишити більшість співробітників на віддаленій роботі до кінця року. У Facebook і Google планують почати відкривати офіси в червні-липні цього року.

Через пандемію коронавірусу керівництво Google розіслало співробітникам лист, в якому сказано, що вони будуть працювати в віддаленому режимі щонайменше до жовтня 2020 року, а, можливо, і до початку 2021-го. Про це повідомляє ВВС.

Проте частина співробітників зможе повернутися в офіси вже в червні. Але це стосується лише фахівців, чия присутність на робочому місці необхідна для безперебійної роботи інформаційних систем.



До подібного рішення прийшли і в Facebook. Компанія оголосила про те, що співробітники можуть залишатися вдома до кінця 2020 року. Велика частина офісів компанії відкриється не раніше 6 липня. Водночас представник Facebook зазначила, що наразі ще не вирішено, яких співробітників попросять вийти на роботу в офіс. В офісах будуть введені посилені заходи безпеки, щоб уникнути спалаху захворювання.

Як повідомлялося, Google (Гугл) спільно з компанією Apple (Еппл) завершують розробку технології, яка дозволить сповіщати користувачів про їхнє можливе інфікування коронавірусом, якщо вони нещодавно перебували поблизу із зараженими людьми. Програма буде працювати за допомогою Bluetooth.


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