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МИД озвучил количество больных COVID-19 украинцев за границей (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n137950-mid-ozvuchil-kolichestvo-bolnyh-covid-19-ukraincev-za-granicey-infografika.htmlРакурс
Министерство иностранных дел Украины озвучило информацию о количестве украинцев, которые болеют коронавирусом за границей. На сегодняшний день 146 наших граждан лечатся от COVID-19 в других странах.
Больше всего больных украинцев сейчас находится в Италии. В этой стране от COVID-19 лечится 121 украинец, сообщает пресс-служба МИД в Facebook.
Также на лечении украинцы находятся в Чехии, Германии, России, Австрии, США, Уругвае, Швеции, Молдове, Таиланде и на Мальте.
Всего за границей от коронавируса умерли восемь украинских граждан.
За период эпидемии 62 украинца вылечились от коронавируса за границей. Больше всего выздоровевших украинцев в Греции — 22 человека.
Как ранее писал «Ракурс», за минувшие сутки в Украине обнаружили коронавирус еще у 515 человек. Всего по состоянию на 9 мая коронавирусом заразились 14 тыс. 710 украинцев, 376 человек умерли.