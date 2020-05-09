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Ракурс
МИД озвучил количество больных COVID-19 украинцев за границей. Фото: Ракурс

МИД озвучил количество больных COVID-19 украинцев за границей (ИНФОГРАФИКА)

9 мая 2020, 10:07
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Министерство иностранных дел Украины озвучило информацию о количестве украинцев, которые болеют коронавирусом за границей. На сегодняшний день 146 наших граждан лечатся от COVID-19 в других странах.

Больше всего больных украинцев сейчас находится в Италии. В этой стране от COVID-19 лечится 121 украинец, сообщает пресс-служба МИД в Facebook.

Также на лечении украинцы находятся в Чехии, Германии, России, Австрии, США, Уругвае, Швеции, Молдове, Таиланде и на Мальте.

МИД озвучил количество больных COVID-19 украинцев за границей. Фото: Facebook

Всего за границей от коронавируса умерли восемь украинских граждан.



За период эпидемии 62 украинца вылечились от коронавируса за границей. Больше всего выздоровевших украинцев в Греции — 22 человека.

Как ранее писал «Ракурс», за минувшие сутки в Украине обнаружили коронавирус еще у 515 человек. Всего по состоянию на 9 мая коронавирусом заразились 14 тыс. 710 украинцев, 376 человек умерли.

Источник: Ракурс


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