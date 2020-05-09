Еще полтысячи больных: темпы выявления коронавируса в Украине не снижаются, фото — "РБК Украина"

https://racurs.ua/n137949-esche-poltysyachi-bolnyh-tempy-vyyavleniya-koronavirusa-v-ukraine-ne-snijautsya-karta.html

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Коронавирусную болезнь COVID-19 в Украине за минувшие сутки обнаружили еще у 515 человек. Медики продолжают ежедневно подтверждать вирус у не менее 400−500 человек.

Всего по состоянию на 9 мая коронавирусом заразились 14 тыс. 710 украинцев, 376 человек умерли.

Данные СНБО свидетельствуют, что выздоровели 2 тыс. 706 человек. Больше всего новых случаев в течение минувших суток обнаружили в Черновицкой (82), Харьковской (50) области и городе Киеве (50 случаев).

За сутки зарегистрировано еще 14 смертей. Только в Луганской области за сутки не зафиксировали новых случаев COVID-19. Подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 190 больных, в том числе один ребенок и 17 медиков.

Напомним, в Ровенской области вчера установили блокпост в селе Ракитное. А вот в селе Познань блокпост сняли. Сейчас в Рокитновском районе COVID-19 диагностировали у 41 больного.

В ЦОС Министерства здравоохранения вчера сообщали, что самый высокий процент летальных исходов за весь период эпидемии в Украине зарегистрировали в Черниговской области (9%). Из 69 обнаруженных там больных умерли шесть человек. Ни одного летального случая не зафиксировали в Луганской области, смертность менее 1% в Одесской, Днепропетровской, Винницкой областях.