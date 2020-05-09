Коронавірус в Україні: темпи інфікування не знижуються, за добу виявили ще півтисячі хворих, фото — "РБК Україна"

https://racurs.ua/ua/n137949-sche-pivtysyachi-hvoryh-tempy-vyyavlennya-koronavirusu-v-ukrayini-ne-znyjuutsya-karta.html

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Коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні за минулу добу виявили ще у 515 осіб. Медики продовжують щодня підтверджувати вірус у не менш як 400−500 людей.

Всього станом на 9 травня коронавірусом заразилися 14 тис. 710 українців, 376 осіб померло.

Дані РНБО свідчать, що одужали 2 тис. 706 осіб. Найбільше нових випадків впродовж минулої доби виявили у Чернівецькій (82), Харківській (50) області та місті Києві (50 випадків).

За добу зареєстровано ще 14 смертей. Тільки у Луганській області за добу не зафіксували нових випадків COVID-19.

Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребують нині 190 хворих, зокрема одна дитина та 17 медиків.

Нагадаємо, у Рівненській області вчора встановили блокпост у селі Рокитне. Натомість в селі Познань блокпост зняли. Наразі у Рокитнівському районі на Covid-19 захворіла 41 людина.

В ЦГЗ Міністерства охорони здоров’я вчора повідомляли, що найвищий відсоток летальних випадків за весь період епідемії в Україні зареєстрували у Чернігівській області (9%). Із 69 виявлених там хворих померло шестеро людей. Жодного летального випадку не зафіксували у Луганській області, смертність менше 1% в Одеській, Дніпропетровській, Вінницькій областях.