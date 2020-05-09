Ще один населений пункт Рівненської області «закритий» на карантин через коронавірус. Фото: Ракурс

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Ракурс

Спалах коронавірусу на Рівненщині змусив місцеву владу прийняти рішення про «закриття» на карантин ще одного села. Блокпост був встановлений на в’їзді у село Рокитне.

Рішення про «закриття» села було прийнято обласними комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє у Facebook глава Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль.

Контрольно-пропускний пункт був встановлений на північному в’їзді/виїзді села Рокитне. Це дозволило повністю перекрити обхід до населеного пункту іншими дорогами.

Щодня із 20.00 до 08.00 години заборонено будь-яке пересування громадян і транспортних засобів, за винятком спецтранспорту.

На КПП чергування несуть співробітники Нацполіції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Нацгвардії та медики. У всіх громадян, які перетинають КПП, перевіряється температура. Проводиться також інформаційно-роз'яснювальна робота.

Зараз у Рокитнівському районі на COVID-19 захворіла 41 особа.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що КПП був встановлений у селі Познань Рокитнівського району. На сьогоднішній день блокпост у цьому селі був знятий.