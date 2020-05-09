Еще один населенный пункт Ровенской области «закрыт» на карантин из-за коронавируса. Фото: Ракурс

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Ракурс

Вспышка коронавируса на Ровенщине заставила местные власти принять решение о «закрытии» на карантин еще одного села. Блокпост был установлен на въезде в село Рокитное.

Решение о «закрытии» села было принято областными комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает в Facebook глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль.

Контрольно-пропускной пункт был установлен на северном въезде/выезде села Рокитное. Это позволило полностью перекрыть обход к населенному пункту другими дорогами.

Ежедневно с 20.00 до 08.00 часов запрещено любое передвижение граждан и транспортных средств, за исключением спецтранспорта.

На КПП дежурство несут сотрудники Нацполиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Нацгвардии и медики. У всех граждан, пересекающих КПП, проверяется температура. Проводится также информационно-разъяснительная работа.

Сейчас в Рокитновском районе COVID-19 заболел 41 человек.

Ранее «Ракурс» сообщал, что КПП был установлен в селе Познань Рокитновского района. На сегодняшний день блокпост в этом селе был снят.