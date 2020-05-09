Ракурсhttps://racurs.ua/
Вспышка коронавируса на Ровенщине: «закрыт» на карантин еще один населенный пункт (ФОТО)https://racurs.ua/n137948-vspyshka-koronavirusa-na-rovenschine-zakryt-na-karantin-esche-odin-naselennyy-punkt-foto.htmlРакурс
Вспышка коронавируса на Ровенщине заставила местные власти принять решение о «закрытии» на карантин еще одного села. Блокпост был установлен на въезде в село Рокитное.
Решение о «закрытии» села было принято областными комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает в Facebook глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль.
Контрольно-пропускной пункт был установлен на северном въезде/выезде села Рокитное. Это позволило полностью перекрыть обход к населенному пункту другими дорогами.
Ежедневно с 20.00 до 08.00 часов запрещено любое передвижение граждан и транспортных средств, за исключением спецтранспорта.
На КПП дежурство несут сотрудники Нацполиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Нацгвардии и медики. У всех граждан, пересекающих КПП, проверяется температура. Проводится также информационно-разъяснительная работа.
Сейчас в Рокитновском районе COVID-19 заболел 41 человек.
Ранее «Ракурс» сообщал, что КПП был установлен в селе Познань Рокитновского района. На сегодняшний день блокпост в этом селе был снят.