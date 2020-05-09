МЗС назвало кількість хворих на COVID-19 українців за кордоном. Фото: Ракурс

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Ракурс

Міністерство закордонних справ України оприлюднило інформацію про кількість українців, які хворіють на коронавірус за кордоном. Наразі 146 наших громадян лікуються від COVID-19 в інших країнах.

Найбільше хворих українців зараз перебуває в Італії. У цій країні від COVID-19 лікується 121 українець, повідомляє прес-служба МЗС у Facebook.

Також на лікуванні українці перебувають у Чехії, Німеччині, Росії, Австрії, США, Уругваї, Швеції, Молдові, Таїланді та на Мальті.

Всього за кордоном від коронавірусу померли восьмеро українських громадян.

За період епідемії 62 українця вилікувалися від коронавірусу за кордоном. Найбільше українців вилікувалося у Греції — 22 особи.

Як раніше писав «Ракурс», за минулу добу в Україні виявили коронавірус ще у 515 осіб. Всього станом на 9 травня коронавірусом заразилися 14 тис. 710 українців, 376 осіб померли.