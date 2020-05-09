Изъятая продукция, фото: Национальная полиция

https://racurs.ua/n137966-zaschitnye-maski-kepki-i-plakaty-s-kommunisticheskoy-simvolikoy-podpolno-izgotavlivali-v-zaporoje.html

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В Запорожье разоблачили организацию, которая подпольно производила защитные маски, кепки, шарики, плакаты, флаги и другую продукцию с запрещенной коммунистической символикой.

Запрещена продукция изъята. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что 6 мая в полицию поступило сообщение о том, что один из жителей Запорожья в социальной сети Фейсбук призывает к изготовлению, распространению коммунистической, нацистской символики и пропаганде коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов, а также позиционирует себя как представителя одной из российских неправительственных структур.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 436−1 Уголовного кодекса (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет.

В ночь на 9 мая правоохранители провели обыски.

В результате были изъяты:

более 1,2 тыс. экземпляров газеты «Полк Победы 1945−2020»;

около 450 защитных масок красного цвета с желтой звездой;

более 70 красных флагов с надписями «Полк победы» и «75 лет Великой победы»;

более 90 красных лент с изображением «Серп молот»;

более 20 георгиевских лент;

20 кепок;

177 полимерных пакетов;

около 100 грамот и приказов разным лицам по случаю 9 мая;

портрет с изображением Ленина;

красный плакат с изображением «Серп и молот»;

приветственное обращение с печатным текстом «Москва».

Также среди изъятого — шарики с изображением «Серп и молот», 13 системных блоков и более 250 печатей различных предприятий.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, сегодня в Одессе полиция и активисты остановили автопробег с красными флагами, участники которого имели красные флаги с надписью «9 мая». Этот автопробег организовала «Оппозиционная платформа — За жизнь».