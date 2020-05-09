День победы в Киеве: Онуфрий и Новинский без масок помолились в Парке славы, фото — Радио Свобода

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В День победы над нацизмом во Второй мировой войне митрополит Онуфрий и нардеп Вадим Новинский помолились в Парке славы.

Глава УПЦ Московского патриархата вместе с другими священниками и монахами возложили цветы к Вечному огню в Парке славы в Киеве. Они отслужили молебен по случаю Дня победы. К ним присоединился и нардеп Вадим Новинский.

Фото, которые опубликовало «Радио Свобода» свидетельствуют, что в общественном месте Новинский был вообще без маски, а у митрополита она была приспущена на подбородок.

Полиция Киева ответила СМИ, что не знает о молебне с участием представителей Киево-Печерской лавры.

Онуфрий в комментарии телеграм-каналу Pavlovkiy News отметил, что «коронавирус только усложняет болезни, которые уже есть у человека». Он сказал, что «люди болеют, выздоравливают, некоторые умирают, это нужно воспринимать нормально».

Новинский рассказал, что начало его болезни был бессимптомным, а сдать тест он решил, поскольку общался с инфицированными людьми. Симптомы у него появились только на пятый день — отсутствие запаха, вкуса. Только на восьмой день у него зафиксировали повышенную температуру — 37,5. Переболел нардеп быстро.

Напомним, что ранее Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин. Коронавирус обнаружили у более чем 100 человек на территории лавры. СМИ сообщали, что коронавирус обнаружили и у митрополита Онуфрия, однако церковь официально этого не подтвердила.