Усика вызвал на бой без правил украинский борец вольного стиля, скриншот видео

https://racurs.ua/n137963-ty-chto-kadyrov-ukrainskiy-borec-vyzval-usika-na-boy-bez-pravil-video.html

Ракурс

Александра Усика вызвал на бой без правил украинский борец вольного стиля Богдан Грицай. Таким образом этот спортсмен отреагировал на одно из видео чемпиона мира по боксу, в котором он якобы нокаутирует «диванного эксперта».

Грицай обнародовал видеообращение к Усику, в котором вспомнил все его скандальные заявления, и заявил, что поскольку боксер «играет без правил», то и бой с ним должен быть без них.

Посмотрел твой последний видосик, где ты пытаешься запугивать людей. Ты что — Кадыров? — заявил в видео Грицай.

Примечательно, что борец из Шепетовки обращается к Усику исключительно по-русски — Александр (так он просил себя называть раньше). Грицай — бронзовый призер молодежных чемпионатов мира и Европы по вольной борьбе.

Не знаю, Усик, к чему тебя готовит твой куратор, но ты должен понимать, насколько опасны бои без каких-либо правил, которые ты так твердо пытаешься продвинуть, — заявил Грицай.

В видео он вспомнил, что Усик — «специалист во всем», поскольку комментирует все подряд: коронавирус, историю, декоммунизацию, богословие.

Особенно смешным было ваше с Ломаченко видео об этногенезе триединого российского народа имени Кадырова и Путина. Усик, радуйся, что на твое видео отозвался именно я. Было бы страшнее, если бы клипы с тобой начали бы снимать профессиональные женщины-снайперки или пенсионеры служб отстрела бешеных животных, — сказал Грицай.

Напомним, что в мае Усик и другой украинский боксер Василий Ломаченко были внесены в базу сайта «Миротворец» после участия в российском религиозном фильме.