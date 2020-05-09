"Ти що — Кадиров?": Український борець викликав Усика на бій без правил, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n137963-ty-scho-kadyrov-ukrayinskyy-borec-vyklykav-usyka-na-biy-bez-pravyl-video.html

Ракурс

Олександра Усика викликав на бій без правил український борець вільного стилю Богдан Грицай. У такий спосіб цей спортсмен відреагував на одне із відео чемпіона світу з боксу, у якому він нібито нокаутує «диванного експерта».

Грицай оприлюднив відео звернення до Усика, у якому пригадав усі його скандальні заяви, і заявив, що оскільки боксер «грає без правил», то і бій з ним має бути без них.

Подивився твій останній відосик, де ти намагаєшся залякувати людей. Ти що — Кадиров? — заявив у відео Грицай.

Прикметно, що борець з Шепетівки звертається до Усика виключно по-російськи — Алєксандр (так той просив себе називати раніше). Грицай — бронзовий призер молодіжних чемпіонатів світу та Європи з вільної боротьби.

Не знаю, Усик, до чого тебе готує твій куратор, але ти повинен розуміти, наскільки небезпечними є бої без будь-яких правил, які ти так твердо намагаєшся просунути, — заявив Грицай.

У відео він згадав, що Усик — «фахівець у всьому», бо коментує все підряд: коронавірус, історію, декомунізацію, богослов’я.

Особливо смішним було ваше з Ломаченко, про етногенез триєдиного російського народу імені Кадирова і Путіна. Усик, радій, що на твоє відео відгукнувся саме я. Було б страшніше, якби кліпи з тобою почали б знімати професійні жінки-снайперки чи пенсіонери служб відстрілу скажених тварин, — сказав Грицай.

Нагадаємо, що у травні Усик та інший український боксер Василь Ломаченко були внесені в базу сайту «Миротворець» після участі в російському релігійному фільмі.