Погода в Україні. Фото: РІА Новости

https://racurs.ua/ua/n137962-pogoda-v-ukrayini-na-10-travnya-synoptyky-prognozuut-dovgojdane-poteplinnya.html

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Погода в Україні 10 травня буде по-весняному теплою. Дощовий фронт поступово буде йти з території країни, лише у східних областях протягом доби очікуються дощі. У західних областях температура повітря підніметься до 24° тепла.

Фронт теплого повітря із Європи буде переміщатися у східному напрямку і поступово в Україну прийде довгоочікуваний теплий травень. По всій території країни, крім східних областей, буде сонячно з проясненнями, повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 10 травня протягом доби буде без опадів. Вночі температура повітря становитиме 8−10° тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 18−20° тепла. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Львові: протягом доби спостерігатиметься мінлива хмарність. Вночі ще збережеться невисока температура 6−8° тепла, вдень повітря прогріється до 21−23° тепла. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

В Одесі синоптики прогнозують погоду без опадів. Вночі температура становитиме 8−10° тепла, а вдень — 17−19° тепла. Вітер західний, 5−10 м/с.

У Дніпрі прогнозується мінлива хмарність, опадів не очікується. Вночі градусники покажуть 5−7° тепла, вдень — 17−19° тепла. Вітер західний, 5−10 м/с.

У Харкові погода протягом доби буде мінливою, вночі можливий дощ. Нічна температура 6−8° тепла, вдень повітря прогріється до 16−18° тепла. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

На Закарпатті протягом доби опадів не очікується. Вночі синоптики прогнозують 8−10° тепла, вдень — 23−25° тепла. Вітер південний, 5−10 м/с.

Геомагнітна обстановка в Києві 10 травня буде спокійною. Протягом доби можуть спостерігатися незначні збурення.