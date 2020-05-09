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Ракурс
День Перемоги в Києві. Фото: Цензор.НЕТ

У Києві рятувальники проводять дезінфекцію на Алеї Героїв Крут та у парку Вічної Слави (ФОТО, ВІДЕО)

9 тра 2020, 14:31
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День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відзначається у Києві, незважаючи на карантин, хоч і не так масово, як зазвичай. Основний наплив людей спостерігається на Алеї Героїв Крут та у парку Вічної Слави. Рятувальники проводять дезінфекцію цих локацій.

Про проведення заходів із дезінфекції територій повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники проводять дезінфекцію на Алеї Героїв Крут та у парку Вічної Слави. Фото: УНІАНДезінфекція проводиться навіть безпосередньо під час проведення заходів із масовою участю людей. У ДСНС заявляють, що такі запобіжні заходи спрямовані на недопущення поширення коронавірусної інфекції.

Рятувальники проводять дезінфекцію на Алеї Героїв Крут та у парку Вічної Слави. Фото: УНІАНЗаходи з дезінфекції здійснюються щогодини. Для обробки використовується спеціальна дезактивують суміш.

Рятувальники проводять дезінфекцію на Алеї Героїв Крут та у парку Вічної Слави. Фото: ДСНС

Рятувальники проводять дезінфекцію на Алеї Героїв Крут та у парку Вічної Слави. Фото: ДСНС

У цілому обстановка в парку спокійна, всі намагаються дотримуватися карантинних вимог.



Як раніше писав «Ракурс», в Одесі сьогодні вранці поліція спільно з активістами зупинила автопробіг із червоними прапорами. Організатором акції виступила партія «Опозиційна платформа — За життя». Автомобілі збиралися стартувати в Одеському морському порту.

Джерело: Ракурс


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