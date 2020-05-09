День Победы в Киеве. Фото: Цензор.НЕТ

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Ракурс

День победы над нацизмом во Второй мировой войне отмечается в Киеве, несмотря на карантин, хоть и не так массово, как обычно. Основной наплыв людей наблюдается на Аллее Героев Крут и в парке Вечной Славы. Спасатели проводят дезинфекцию этих локаций.

О проведении мероприятий по дезинфекции территорий сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Дезинфекция проводится даже непосредственно во время проведения мероприятий с массовым участием людей. В ГСЧС заявляют, что такие меры предосторожности направлены на недопущение распространения коронавирусной инфекции.

Мероприятия по дезинфекции осуществляются каждый час. Для обработки используется специальная дезактивирующая смесь.

В целом обстановка в парке спокойная, все стараются придерживаться карантинных требований.

Как ранее писал «Ракурс», в Одессе сегодня утром полиция совместно с активистами остановила автопробег с красными флагами. Организатором акции выступила партия «Оппозиционная платформа — За жизнь». Автомобили собирались стартовать в Одесском морском порту.