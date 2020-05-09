Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость

Ракурс
День Победы в Киеве. Фото: Цензор.НЕТ

В Киеве спасатели проводят дезинфекцию на Аллее Героев Крут и в парке Вечной Славы (ФОТО, ВИДЕО)

9 мая 2020, 14:31
999

День победы над нацизмом во Второй мировой войне отмечается в Киеве, несмотря на карантин, хоть и не так массово, как обычно. Основной наплыв людей наблюдается на Аллее Героев Крут и в парке Вечной Славы. Спасатели проводят дезинфекцию этих локаций.

О проведении мероприятий по дезинфекции территорий сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели проводят дезинфекцию на Аллее Героев Крут и в парке Вечной Славы. Фото: УНИАН

Дезинфекция проводится даже непосредственно во время проведения мероприятий с массовым участием людей. В ГСЧС заявляют, что такие меры предосторожности направлены на недопущение распространения коронавирусной инфекции.

Спасатели проводят дезинфекцию на Аллее Героев Крут и в парке Вечной Славы. Фото: УНИАН

Мероприятия по дезинфекции осуществляются каждый час. Для обработки используется специальная дезактивирующая смесь.

Спасатели проводят дезинфекцию на Аллее Героев Крут и в парке Вечной Славы. Фото: ГСЧС

Спасатели проводят дезинфекцию на Аллее Героев Крут и в парке Вечной Славы. Фото: ГСЧС

В целом обстановка в парке спокойная, все стараются придерживаться карантинных требований.



Как ранее писал «Ракурс», в Одессе сегодня утром полиция совместно с активистами остановила автопробег с красными флагами. Организатором акции выступила партия «Оппозиционная платформа — За жизнь». Автомобили собирались стартовать в Одесском морском порту.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров