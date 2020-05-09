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Зеленский в День победы над нацизмом возложил цветы к памятникам погибшим воинам в Киеве и на Закарпатье (ФОТО)https://racurs.ua/n137952-zelenskiy-v-den-pobedy-nad-nacizmom-vozlojil-cvety-k-pamyatnikam-pogibshim-voinam-v-kieve.htmlРакурс
День победы над нацизмом во Второй мировой войне празднуется сегодня в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский рано утром посетил парк Вечной Славы в Киеве и возложил цветы у Вечного огня. Компанию Зеленскому составил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Зеленский почтил память погибших воинов минутой молчания, сообщает пресс-служба Офиса президента.
После этого президент отправился с рабочей поездкой в Закарпатскую область. На Закарпатье Зеленский посетил мемориальный комплекс «Холм Славы» с могилами воинов, погибших во Второй мировой войне.
Зеленский почтил память погибших воинов и возложил у мемориала цветы.
Президент заявил, что на Закарпатье закончилось изгнание фашистских оккупантов с территории Украины, но эта победа досталась страшной ценой.
Зеленский добавил, что украинцы не должны забывать о подвиге воинов и хранить в сердце память о победе.
Как ранее писал «Ракурс», сегодня утром в Одессе полиция и активисты остановили автопробег с красными флагами. Пробег организовала партия «Оппозиционная платформа — За жизнь».