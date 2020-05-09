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Владимир Зеленский возложил цветы к памятникам погибшим воинам. Фото: Укринформ

Зеленский в День победы над нацизмом возложил цветы к памятникам погибшим воинам в Киеве и на Закарпатье (ФОТО)

9 мая 2020, 11:00
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День победы над нацизмом во Второй мировой войне празднуется сегодня в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский рано утром посетил парк Вечной Славы в Киеве и возложил цветы у Вечного огня. Компанию Зеленскому составил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Зеленский почтил память погибших воинов минутой молчания, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Владимир Зеленский возложил цветы у Вечного огня в парке Вечной Славы в Киеве. Фото: Офис президента

Владимир Зеленский возложил цветы у Вечного огня в парке Вечной Славы в Киеве. Фото: Facebook

Владимир Зеленский возложил цветы у Вечного огня в парке Вечной Славы в Киеве. Фото: Facebook

После этого президент отправился с рабочей поездкой в Закарпатскую область. На Закарпатье Зеленский посетил мемориальный комплекс «Холм Славы» с могилами воинов, погибших во Второй мировой войне.

Владимир Зеленский возложил цветы у мемориального комплекса «Холм Славы» на Закарпатье. Фото: Офис президента

Зеленский почтил память погибших воинов и возложил у мемориала цветы.

Владимир Зеленский возложил цветы у мемориального комплекса «Холм Славы» на Закарпатье. Фото: Офис президента

Президент заявил, что на Закарпатье закончилось изгнание фашистских оккупантов с территории Украины, но эта победа досталась страшной ценой.

Владимир Зеленский возложил цветы у мемориального комплекса «Холм Славы» на Закарпатье. Фото: Офис президента



Зеленский добавил, что украинцы не должны забывать о подвиге воинов и хранить в сердце память о победе.

Как ранее писал «Ракурс», сегодня утром в Одессе полиция и активисты остановили автопробег с красными флагами. Пробег организовала партия «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Источник: Ракурс


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