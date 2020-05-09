Владимир Зеленский возложил цветы к памятникам погибшим воинам. Фото: Укринформ

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Ракурс

День победы над нацизмом во Второй мировой войне празднуется сегодня в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский рано утром посетил парк Вечной Славы в Киеве и возложил цветы у Вечного огня. Компанию Зеленскому составил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Зеленский почтил память погибших воинов минутой молчания, сообщает пресс-служба Офиса президента.

После этого президент отправился с рабочей поездкой в Закарпатскую область. На Закарпатье Зеленский посетил мемориальный комплекс «Холм Славы» с могилами воинов, погибших во Второй мировой войне.

Зеленский почтил память погибших воинов и возложил у мемориала цветы.

Президент заявил, что на Закарпатье закончилось изгнание фашистских оккупантов с территории Украины, но эта победа досталась страшной ценой.

Зеленский добавил, что украинцы не должны забывать о подвиге воинов и хранить в сердце память о победе.

Как ранее писал «Ракурс», сегодня утром в Одессе полиция и активисты остановили автопробег с красными флагами. Пробег организовала партия «Оппозиционная платформа — За жизнь».