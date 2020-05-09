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Ракурс
Володимир Зеленський поклав квіти до пам'ятників загиблим воїнам. Фото: Укрінформ

Зеленський у День перемоги над нацизмом поклав квіти до пам’ятників загиблим воїнам у Києві та на Закарпатті (ФОТО)

9 тра 2020, 11:00
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День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні святкується сьогодні в Україні. Президент України Володимир Зеленський рано вранці відвідав парк Вічної Слави в Києві і поклав квіти біля Вічного вогню. До Зеленського також приєднався глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Зеленський вшанував пам’ять загиблих воїнів хвилиною мовчання, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Володимир Зеленський поклав квіти біля Вічного вогню у парку Вічної Слави в Києві. Фото: Офіс президента

Володимир Зеленський поклав квіти біля Вічного вогню у парку Вічної Слави в Києві. Фото: Facebook

Володимир Зеленський поклав квіти біля Вічного вогню у парку Вічної Слави в Києві. Фото: Facebook

Після цього президент вирушив із робочою поїздкою до Закарпатської області. На Закарпатті Зеленський відвідав меморіальний комплекс «Пагорб Слави» з могилами воїнів, які загинули у Другій світовій війні.

Володимир Зеленський поклав квіти біля меморіального комплексу «Пагорб Слави» на Закарпатті. Фото: Офіс президентаЗеленський вшанував пам’ять загиблих воїнів і поклав біля меморіалу квіти.

Володимир Зеленський поклав квіти біля меморіального комплексу «Пагорб Слави» на Закарпатті. Фото: Офіс президентаПрезидент заявив, що на Закарпатті закінчилося вигнання фашистських окупантів із території України, але ця перемога дісталася страшною ціною.



Володимир Зеленський поклав квіти біля меморіального комплексу «Пагорб Слави» на Закарпатті. Фото: Офіс президентаЗеленський додав, що українці не повинні забувати про подвиг воїнів і зберігати в серці пам’ять про перемогу.

Як раніше писав «Ракурс», сьогодні вранці в Одесі поліція і активісти зупинили автопробіг із червоними прапорами. Пробіг організувала партія «Опозиційна платформа — За життя».

Джерело: Ракурс


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