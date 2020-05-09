Володимир Зеленський поклав квіти до пам'ятників загиблим воїнам. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n137952-zelenskyy-u-den-peremogy-nad-nacyzmom-poklav-kvity-do-pam-yatnykiv-zagyblym-voyinam-u-kyievi.html

Ракурс

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні святкується сьогодні в Україні. Президент України Володимир Зеленський рано вранці відвідав парк Вічної Слави в Києві і поклав квіти біля Вічного вогню. До Зеленського також приєднався глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Зеленський вшанував пам’ять загиблих воїнів хвилиною мовчання, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Після цього президент вирушив із робочою поїздкою до Закарпатської області. На Закарпатті Зеленський відвідав меморіальний комплекс «Пагорб Слави» з могилами воїнів, які загинули у Другій світовій війні.

Зеленський вшанував пам’ять загиблих воїнів і поклав біля меморіалу квіти.

Президент заявив, що на Закарпатті закінчилося вигнання фашистських окупантів із території України, але ця перемога дісталася страшною ціною.

Зеленський додав, що українці не повинні забувати про подвиг воїнів і зберігати в серці пам’ять про перемогу.

Як раніше писав «Ракурс», сьогодні вранці в Одесі поліція і активісти зупинили автопробіг із червоними прапорами. Пробіг організувала партія «Опозиційна платформа — За життя».