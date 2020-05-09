Погода в Украине. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n137962-pogoda-v-ukraine-na-10-maya-v-stranu-idet-poteplenie.html

Ракурс

Погода в Украине 10 мая будет по-весеннему теплой. Дождевой фронт постепенно будет уходить с территории страны, лишь в восточных областях в течение суток ожидаются дожди. В западных областях температура воздуха поднимется до 24° тепла.

Фронт теплого воздуха из Европы будет перемещаться в восточном направлении и постепенно в Украину придет долгожданный теплый май. По всей территории страны, кроме восточных областей, будет солнечно с прояснениями, сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 10 мая на протяжении суток будет без осадков. Ночью температура воздуха составит 8−10° тепла, днем столбики термометров поднимутся до 18−20° тепла. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода во Львове: на протяжении суток будет наблюдаться переменная облачность. Ночью еще сохранится не высокая температура 6−8° тепла, днем воздух прогреется до 21−23° тепла. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

В Одессе синоптики прогнозируют погоду без осадков. Ночью температура составит 8−10° тепла, а днем — 17−19° тепла. Ветер западный, 5−10 м/с.

В Днепре прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью градусники покажут 5−7° тепла, днем — 17−19° тепла. Ветер западный, 5−10 м/с.

В Харькове погода на протяжении будет переменчивой, ночью возможен дождь. Ночная температура 6−8° тепла, днем воздух прогреется до 16−18° тепла. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

На Закарпатье на протяжении суток осадков не ожидается. Ночью синоптики прогнозируют 8−10° тепла, днем — 23−25° тепла. Ветер южный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 10 мая будет спокойной. На протяжении суток возможны незначительные возмущения.