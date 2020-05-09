День перемоги у Києві: Онуфрій і Новинський без масок помолилися в Парку слави, фото — "Радіо Свобода"

https://racurs.ua/ua/n137965-den-peremogy-u-kyievi-onufriy-i-novynskyy-bez-masok-pomolylysya-v-parku-slavy-foto.html

Ракурс

У День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні митрополит Онуфрій і нардеп Вадим Новинський помолилися в Парку слави.

Очільник УПЦ Московського патріархату разом із іншими священиками і ченцями поклали квіти до Вічного вогню в Парку слави у Києві. Вони відслужили молебен з нагоди Дня перемоги. До них приєднався й нардеп Вадим Новинський.

Фото, які опублікувало «Радіо Свобода» свідчать, що у громадському місці Новинський був взагалі без маски, а в митрополита вона була приспущена на підборіддя.

Поліція Києва відповіла ЗМІ, що не знає про молебень за участі представників Києво-Печерської лаври.

Онуфрій в короткому коментарі телеграм-каналу Pavlovkiy News зазначив, що «коронавірус тільки ускладнює хвороби, які вже є у людини». Він сказав, що «люди хворіють, одужують, деякі помирають, це потрібно сприймати нормально».

Новинський розповів, що початок його хвороби був безсимптомним, а здати тест він вирішив, оскільки спілкувався з інфікованими людьми. Симптоми у нього з’явилися лише на п’ятий день — відсутність запаху, смаку. Тільки на восьмий день у нього зафіксували підвищену температуру — 37,5. Перехворів нардеп швидко.

Нагадаємо, що раніше Києво-Печерську лавру закрили на карантин. Коронавірус виявили у понад 100 осіб на території лаври. ЗМІ повідомляли, що коронавірус виявили і в митрополита Онуфрія, однак церква офіційно цього не підтвердила.