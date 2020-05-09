Вилучена продукція, фото: Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n137966-zahysni-masky-kepky-ta-plakaty-iz-komunistychnou-symvolikou-pidpilno-vygotovlyaly-v-zaporijji.html

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У Запоріжжі викрили організацію, яка підпільно виготовляла захисні маски, кепки, кульки, плакати, прапори та іншу продукцію із забороненою комуністичною символікою.

Заборонена продукція вилучена. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Зазначається, що 6 травня до поліції надійшло повідомлення про те, що один із мешканців Запоріжжя у соціальній мережі Фейсбук закликає до виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганди комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів, а також позиціонує себе, як представника однієї з російських неурядових структур.

За цим фактом було відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 436−1 Кримінального кодексу (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді обмеження чи позбавлення волі на строк до п’яти років.

У ніч на 9 травня правоохоронці провели обшуки.

В результаті були вилучені:

понад 1,2 тис. екземплярів газети «Полк Победы 1945−2020»;

близько 450 захисних масок червоного кольору з жовтою зіркою;

понад 70 червоних прапорів з написами «Полк победы» та «75 лет Великой победы»;

понад 90 червоних стрічок з зображенням «Серп молот»;

понад 20 георгіївських стрічок;

20 кепок;

177 полімерних пакетів;

близько 100 грамот і наказів різним особам з нагоди 9 Травня;

портрет з зображенням Леніна;

червоний плакат з зображенням «Серп і молот»;

вітальне звернення з друкованим текстом «Москва».

Також серед вилученого — кульки із зображенням «Серп і молот», 13 системних блоків та понад 250 печаток різних підприємств.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі поліція та активісти зупинили автопробіг із червоними прапорами, учасники якого мали червоні прапори із надписом «9 травня». Цей автопробіг організувала «Опозиційна платформа — За життя».