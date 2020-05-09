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Вилучена продукція, фото: Національна поліція
Захисні маски, кепки та плакати із комуністичною символікою підпільно виготовляли в Запоріжжі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n137966-zahysni-masky-kepky-ta-plakaty-iz-komunistychnou-symvolikou-pidpilno-vygotovlyaly-v-zaporijji.htmlРакурс
У Запоріжжі викрили організацію, яка підпільно виготовляла захисні маски, кепки, кульки, плакати, прапори та іншу продукцію із забороненою комуністичною символікою.
Заборонена продукція вилучена. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.
Зазначається, що 6 травня до поліції надійшло повідомлення про те, що один із мешканців Запоріжжя у соціальній мережі Фейсбук закликає до виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганди комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів, а також позиціонує себе, як представника однієї з російських неурядових структур.
За цим фактом було відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 436−1 Кримінального кодексу (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді обмеження чи позбавлення волі на строк до п’яти років.
У ніч на 9 травня правоохоронці провели обшуки.
В результаті були вилучені:
- понад 1,2 тис. екземплярів газети «Полк Победы 1945−2020»;
- близько 450 захисних масок червоного кольору з жовтою зіркою;
- понад 70 червоних прапорів з написами «Полк победы» та «75 лет Великой победы»;
- понад 90 червоних стрічок з зображенням «Серп молот»;
- понад 20 георгіївських стрічок;
- 20 кепок;
- 177 полімерних пакетів;
- близько 100 грамот і наказів різним особам з нагоди 9 Травня;
- портрет з зображенням Леніна;
- червоний плакат з зображенням «Серп і молот»;
- вітальне звернення з друкованим текстом «Москва».
Також серед вилученого — кульки із зображенням «Серп і молот», 13 системних блоків та понад 250 печаток різних підприємств.
Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі поліція та активісти зупинили автопробіг із червоними прапорами, учасники якого мали червоні прапори із надписом «9 травня». Цей автопробіг організувала «Опозиційна платформа — За життя».