У Запоріжжі сьогодні сталися провокації, фото: 061.ua

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У Запоріжжі сьогодні відбувся автопробіг, в котрому взяли участь близько 30 автомобілів з червоними прапорами. Цей автопробіг проводила організація «Полк Перемоги», яку в Запоріжжі очолює колишній член «Партії регіонів» Андрій Іванов.

Провокація сталася неподалік Алеї Бойової Слави, повідомляє видання 061.ua.

Там також перебували жителі міста та ветерани АТО, котрі проводили свій патріотичний автопробіг. В цей час зупинилися колона автомобілів з червоними прапорами, котрі рухалися Соборним проспектом.

Один з активістів зірвав і кинув на землю червоний прапор, між учасниками конфлікту почалася словесна перепалка. Також активісти намагалися заблокувати цю автоколону, проте в ситуацію втрутилася поліція. В результаті учасники автопробігу поїхали до меморіалу «Скорботна Мати», проте покласти там квіти їм не дали.

Зазначається, що учасники проведеного «Полком Перемоги» автопробігу спочатку не використовували комуністичну символіку й причепили прапори вже під’їжджаючи до Алеї Бойової Слави.

Нагадаємо, у Запоріжжі правоохоронці сьогодні вночі провели обшуки в організації, яка підпільно виготовляла заборонену комуністичну символіку. В результаті було вилучено значну кількість такої продукції, зокрема понад 70 червоних прапорів з написами «Полк победы» та «75 лет Великой победы».