На місці, де раніше був пам’ятник маршалу Конєву, встановили порцеляновий унітаз, фото: Mark Krutov

https://racurs.ua/ua/n137971-u-chehiyi-na-misti-pam-yatnyka-radyanskomu-marshalu-konievu-vstanovyly-unitaz-foto.html

Ракурс

У Празі, столиці Республіки Чехія, на місці демонтованого пам’ятника радянському маршалу Івану Конєву в ніч на 9 травня невідомі особи встановили порцеляновий унітаз.

Поліція наразі розслідує обставини цієї події, повідомляє видання Novinky.cz.

Правоохоронці ще не визначилися, як саме кваліфікувати цей інцидент.

Пам’ятник Конєву, учаснику визволення столиці Чехії від нацистів, був встановлений у Празі у 1980 році. На початку квітня цього року його демонтували й наразі він перебуває на сховищі поблизу Праги. В майбутньому цей пам’ятник має стати одним із експонатів Музею пам’яті ХХ ст., який створюють у Чехії

Одним із аргументів за перенесення пам’ятника було те, що він неодноразово зазнавав нападів вандалів, зокрема його обливали фарбою.

Так, у ніч на 8 травня 2018 року пам’ятник Конєву облили рожевою фарбою та залишили напис червоною фарбою.