Литл Ричард, фото: Anna Bleker

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Ракурс

Умер Литл Ричард (настоящее имя Ричард Уэйн Пенниман) — американский певец и пианист, который, наряду с Элвисом Пресли и Чаком Берри, считается одним из основателей музыкального стиля рок-н-ролл.

Певец умер сегодня в Лос-Анджелесе в возрасте 87 лет. Смерть Литл Ричарда подтвердил изданию Rollling Stone его сын Дэнни Пеннинман.

Причиной смерти певца указывается рак. Известно, что в последние годы он тяжело болел, перенес несколько тяжелых операций и не мог самостоятельно ходить.

Литл Ричард находился у истоков жанра рок-н-ролл. В начале 50-х годов прошлого века он исполнял музыку в жанрах ритм-энд-блюз и буги-вуги. Ричард впоследствии называл себя «архитектором» рок-н-ролла, утверждая, что этот стиль является сочетание блюза и буги-вуги.

В 1955 году он записал свой первый хит — песню Tutti Frutti. Также среди известных песен Литл Ричарда Long Tall Sally, Rip It Up, Lucille и Good Golly Miss Molly.

В 1957 году он оставил музыку и занялся проповедью Библии, записывая только церковные гимны. Однако уже через несколько лет вернулся к рок-н-роллу и совмещал музыкальную деятельность в этом жанре с проповеднической.

Хотя после 1958 года у Литл Ричарда не было громких хитов, его наследие оказало значительное влияние на творчество многих известных музыкантов.

Элвис популяризировал его. Чак Берри был рассказчиком. Ричард олицетворял дух рок-н-ролла, — прокомментировал в своем Твиттере новость о смерти Литл Ричарда известный американский рок-музыкант и актер Ван Зандт.

Напомним, в мае 2015 года году умер легендарный исполнитель блюза Би Би Кинг.