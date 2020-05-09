Спроба підпалу синагоги у Херсоні була здійснена 20 квітня, фото: wikiwarriors.org

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У Херсоні затримали підозрюваних у спробі підпалу синагоги на вулиці Театральній, здійсненої 20 квітня цього року.

Затримані є прибічниками нацистської ідеології. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що в такий спосіб вони у змові зі спільниками намагалися відзначити річницю Адольфа Гітлера, котрий народився 20 квітня 1889 року.

Спроба підпалу синагоги була здійснена за допомогою коктейля Молотова. Підпалити синагогу тоді не вдалося — запальна суміш не спрацювала, проте на фасаді будівлі залишилися сліди чорної кіптяви, а поруч — фрагменти розбитої пляшки.

Зловмисників вдалося ідентифікувати, попри неякісні записи камер відеоспостереження, зазначають у прес-центрі спецслужби.

Підозрюваних затримали сьогодні під час проведення масових заходів у Парку Слави, куди, як зазначають у СБУ, вони прийшли, щоб здійснити нові провокації у річницю перемоги над нацизмом.

Триває досудове слідство.

Нагадаємо, у січні в Києві затримали чоловіка, якому, зокрема, інкримінували підпал синагоги «Цорі Гільод» у Львові в 2017 році.