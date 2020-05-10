День матери: украинские военные передали поздравления с фронта, скриншот видео

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День матери отмечают сегодня в мире. Военнослужащие Объединенных сил на Донбассе поздравили своих мам в щемящем видео.

Воины передали приветствие матерям со своих боевых позиций на передовой. Соответствующее видео 10 мая обнародовала пресс-служба ООС.

День матери в Украине традиционно отмечают во второе воскресенье мая. В этом году праздник пришелся на 10 мая. В этот день мы благодарим матерей за их заботу и помощь. Кроме Украины, День матери отмечают в более чем 50 странах мира, однако единой даты в мире нет — в основном это один из дней весенних месяцев. Впервые праздновать День матери официально начали в США — в 1914 году.

Напомним, что вчера боевики террористических ДНР-ЛНР 17 раз обстреляли позиции ООС.