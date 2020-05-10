Война на Донбассе: День победы оккупанты "отметили" 17 обстрелами украинских позиций, фото — Цензор

https://racurs.ua/n137982-den-pobedy-okkupanty-otmetili-17-obstrelami-ukrainskih-poziciy.html

Ракурс

Война на Донбассе не прекратилась и 9 мая — в День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Вчера боевики фейковых ДНР-ЛНР 17 раз нарушили режим прекращения огня.

Пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) рассказал, что пророссийские террористы обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, обстрелы произошли в районе украинской группировки «Восток»: у Каменки и Водяного, Красногоровки и Опытного. Неподалеку Павлополя враг выпустил 22 мины из миномета 82-го калибра.

Окрестности Широкино, Славного и Старогнатовки российские наемники обстреляли из гранатометов. Вблизи Новотроицкого боевики применяли минометы 82-го калибра и станковые противотанковые гранатометы.

Войска оперативно-тактической группировки «Север» российские силы обстреляли возле Хутора Вольного, Крымского, Новотошковского и Трехизбенки. Вблизи Орехового враг использовал противотанковый ракетный комплекс.

Потерь среди украинских защитников в результате вражеских обстрелов не было. Силы ООС подавили вражескую активность. Разведка сообщила, что 9 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще четырех ранили.

«Ракурс» сообщал об обострении на фронте в конце этой недели. До 10 украинских военных получили ранения в течение двух дней вследствие обстрелов.