Взрыв в космосе: США сообщили о разрушении блока от российской ракеты, фото — "РБК"

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Взрыв в космосе вызвал разрушение блока от российской ракеты.

Американские военные сообщили, что в результате взрыва топливного бака разгонного блока «Фрегат-СБ» нашли 65 обломков, а столкновения с другим объектом не зафиксировали.

В Твиттер 18-я эскадрилья контроля космического пространства Военно воздушных сил США рассказала, что топливный бак российского разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космосе. Это подразделение отвечает за обнаружение, идентификацию и отслеживание искусственных объектов на околоземной орбите.

Взрыв в космосе произошел 8 мая. Американские военные не знают пока, угрожают ли обломки спутникам, но утверждают, что причиной взрыва не было столкновения с другим объектом. Российское космическое ведомство пока ничего не комментирует.

«Фрегат-СБ» — модификация разгонного блока «Фрегат». Она предназначена для ракет среднего и тяжелого классов. С помощью «Фрегат-СБ» ракета-носитель «Зенит-3М» 18 июля 2011 года вывела на орбиту российскую астрофизическую обсерваторию «Спектр-Р».

В марте этого года ракета-носитель «Союз» с помощью «Фрегат-СБ» успешно вывела на орбиту 34 спутника британской OneWeb. В конце февраля 2019 года во время подготовки к пуску с космодрома Куру во Французской Гвиане эксперты выяснили, что во «Фрегат-СБ» нарушена герметичность шва трубопровода подачи гелия в топливные баки.

Другой инцидент произошел в конце 2017 года. После старта ракеты-носителя с космодрома «Восточный» разгонный блок «Фрегат» оказался в зоне отсутствия радиолокации, а метеорологический спутник «Метеор-М» не вышел на связь. В «Роскосмосе» потом сообщили, что спутник упал в океан.