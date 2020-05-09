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В Украине ослабляют карантинные мероприятия

В Киеве 10 мая разрешили работать 19 рынкам (СПИСОК)

9 мая 2020, 22:58
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В Киеве 10 мая заработают 19 агропродовольственных рынков.

Эти рынки выполнили необходимые для получения разрешения на работу противоэпидемические требования. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Противоэпидемические требования включают:

  • масочный режим работников и посетителей;
  • осуществление дистанционного измерения температуры тела на входе;
  • обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и 1,5 м между посетителями;
  • проведение каждые три часа дезинфекции контактных поверхностей;
  • недопуск на территорию рынков людей с признаками острых респираторных вирусных инфекций.

Также должны быть приняты меры для недопущения осуществления вокруг рынков стихийной торговли.



10 мая в столице заработают следующие рынки:

  • торговая площадка «Феофановская» (улица Заболотного 48-А);
  • рынок «Демеевский», ООО «Манхэттен» (улица Изюмская, 1);
  • ТРК «Базар на лесной», ООО «Панорама-Инвест» (улица Попудренко, 65);
  • рыночный комплекс «Маяк», ПФ ООО «Ремонтник» (улица Попудренко, 90/2);
  • КП «Владимирский рынок» (улица Антоновича, 115);
  • ООО «Печерский рынок» (Печерская площадь, 1);
  • рынок «Иллис», ООО «Иллис» (улица Чернобыльская, 16/80);
  • КП «Бессарабский рынок» (Бессарабская площадь, 2);
  • рынок «Левобережный», ЗАО «Днепровский рынок» (улица Сверстюка, 3);
  • Т/М «Дарница», ЗАО «Днепровский рынок» (улица Попудренко, 5);
  • ООО «Путь», рынок «Шлях» (улица Зодчих, 52/1);
  • рынок ЧП «Колибрис» (улица Леся Курбаса, 6);
  • рынок «Одесский», АОЗТ «Истерн-Трейд» (проспект Академика Глушкова, 32−38);
  • ООО «РУИОЛ», «Рынок «Выгуровский» (улица Бальзака, 94);
  • ЗАО «Рынок «Нивки» (улица Щербаковская, 47);
  • МЧП «Турбота» (улица Туполева, 13);
  • ООО «ТК «Борщаговский», рынок «Западный» (улица Депутатская, 2);
  • рынок «Отрадненский», ОАО «Торговый комплекс «Борщаговский» (бульвар Вацлава Гавела, 18);
  • ООО «Цветочная Поляна», рынок «Лукьяновский» (улица Юрия Ильенко, 1).

Напомним, в конце апреля Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, при каких условиях агропродовольственным рынкам позволят работать и как будет осуществляться контроль за их работой.

Источник: Ракурс


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