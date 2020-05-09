В Украине ослабляют карантинные мероприятия

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В Киеве 10 мая заработают 19 агропродовольственных рынков.

Эти рынки выполнили необходимые для получения разрешения на работу противоэпидемические требования. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Противоэпидемические требования включают:

масочный режим работников и посетителей;

осуществление дистанционного измерения температуры тела на входе;

обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и 1,5 м между посетителями;

проведение каждые три часа дезинфекции контактных поверхностей;

недопуск на территорию рынков людей с признаками острых респираторных вирусных инфекций.

Также должны быть приняты меры для недопущения осуществления вокруг рынков стихийной торговли.

10 мая в столице заработают следующие рынки:

торговая площадка «Феофановская» (улица Заболотного 48-А);

рынок «Демеевский», ООО «Манхэттен» (улица Изюмская, 1);

ТРК «Базар на лесной», ООО «Панорама-Инвест» (улица Попудренко, 65);

рыночный комплекс «Маяк», ПФ ООО «Ремонтник» (улица Попудренко, 90/2);

КП «Владимирский рынок» (улица Антоновича, 115);

ООО «Печерский рынок» (Печерская площадь, 1);

рынок «Иллис», ООО «Иллис» (улица Чернобыльская, 16/80);

КП «Бессарабский рынок» (Бессарабская площадь, 2);

рынок «Левобережный», ЗАО «Днепровский рынок» (улица Сверстюка, 3);

Т/М «Дарница», ЗАО «Днепровский рынок» (улица Попудренко, 5);

ООО «Путь», рынок «Шлях» (улица Зодчих, 52/1);

рынок ЧП «Колибрис» (улица Леся Курбаса, 6);

рынок «Одесский», АОЗТ «Истерн-Трейд» (проспект Академика Глушкова, 32−38);

ООО «РУИОЛ», «Рынок «Выгуровский» (улица Бальзака, 94);

ЗАО «Рынок «Нивки» (улица Щербаковская, 47);

МЧП «Турбота» (улица Туполева, 13);

ООО «ТК «Борщаговский», рынок «Западный» (улица Депутатская, 2);

рынок «Отрадненский», ОАО «Торговый комплекс «Борщаговский» (бульвар Вацлава Гавела, 18);

ООО «Цветочная Поляна», рынок «Лукьяновский» (улица Юрия Ильенко, 1).

Напомним, в конце апреля Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, при каких условиях агропродовольственным рынкам позволят работать и как будет осуществляться контроль за их работой.