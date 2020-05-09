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Ракурс
В мире продолжается эпидемия коронавируса

Эпидемия коронавируса: в МИДе рассказали, сколько украинцев лечатся за границей (ИНФОГРАФИКА)

9 мая 2020, 22:25
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Лечение от коронавирусной болезни COVID-19 за рубежом по состоянию на 18.00 сегодняшнего дня проходят 145 граждан Украины.

Италия в настоящее время является страной, в которой от COVID-19 лечатся наибольшее количество украинцев — 121 человек. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

На втором месте Германия — там от коронавируса лечатся четыре украинца.

В Австрии и России на лечении находятся по трое инфицированных коронавирусом граждан Украины.

В США и Швеции лечатся по двое украинцев, в Молдове, Таиланде, Уругвае и на Мальте — по одному гражданину Украины.

Всего от коронавируса уже вылечились 63 украинца. Больше всего — в Греции, где эту болезнь преодолели 22 гражданина Украины.

Умерли за рубежом восемь инфицированных коронавирусом граждан Украины.



Больные коронавирусом украинцы за рубежом, инфографика: МИД Украины

Напомним, в мире в целом уже зафиксированы более 4 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: Ракурс


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