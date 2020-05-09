В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n137979-epidemiya-koronavirusa-v-mide-rasskazali-skolko-ukraincev-lechatsya-za-granicey-infografika.html

Ракурс

Лечение от коронавирусной болезни COVID-19 за рубежом по состоянию на 18.00 сегодняшнего дня проходят 145 граждан Украины.

Италия в настоящее время является страной, в которой от COVID-19 лечатся наибольшее количество украинцев — 121 человек. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

На втором месте Германия — там от коронавируса лечатся четыре украинца.

В Австрии и России на лечении находятся по трое инфицированных коронавирусом граждан Украины.

В США и Швеции лечатся по двое украинцев, в Молдове, Таиланде, Уругвае и на Мальте — по одному гражданину Украины.

Всего от коронавируса уже вылечились 63 украинца. Больше всего — в Греции, где эту болезнь преодолели 22 гражданина Украины.

Умерли за рубежом восемь инфицированных коронавирусом граждан Украины.

Напомним, в мире в целом уже зафиксированы более 4 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19.