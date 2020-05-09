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У світі триває епідемія коронавірусу
Епідемія коронавірусу: у МЗС розповіли, скільки українців лікуються за кордоном (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n137979-epidemiya-koronavirusu-u-mzs-rozpovily-skilky-ukrayinciv-likuutsya-za-kordonom-infografika.htmlРакурс
Лікування від коронавірусної хвороби COVID-19 за кордоном станом на 18.00 сьогоднішнього дня проходять 145 громадян України.
Італія наразі є країною, в якій від COVID-19 лікуються найбільша кількість українців — 121 людина. Про це повідомляє прес-служба МЗС України.
На другому місці Німеччина — там від коронавірусу лікуються чотири українці.
У Австрії та Росії на лікуванні перебувають по троє інфікованих коронавірусом громадян України.
У США та Швеції лікуються по двоє українців, у Молдові, Таїланді, Уругваї та на Мальті — по одному громадянину України.
Загалом від коронавірусу вже вилікувалися 63 українці. Найбільше — у Греції, де цю хворобу здолали 22 громадянина України.
Померли за кордоном восьмеро інфікованих коронавірусом громадян України.
Нагадаємо, у світі загалом вже зафіксовано понад 4 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19.