У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n137979-epidemiya-koronavirusu-u-mzs-rozpovily-skilky-ukrayinciv-likuutsya-za-kordonom-infografika.html

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Лікування від коронавірусної хвороби COVID-19 за кордоном станом на 18.00 сьогоднішнього дня проходять 145 громадян України.

Італія наразі є країною, в якій від COVID-19 лікуються найбільша кількість українців — 121 людина. Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

На другому місці Німеччина — там від коронавірусу лікуються чотири українці.

У Австрії та Росії на лікуванні перебувають по троє інфікованих коронавірусом громадян України.

У США та Швеції лікуються по двоє українців, у Молдові, Таїланді, Уругваї та на Мальті — по одному громадянину України.

Загалом від коронавірусу вже вилікувалися 63 українці. Найбільше — у Греції, де цю хворобу здолали 22 громадянина України.

Померли за кордоном восьмеро інфікованих коронавірусом громадян України.

Нагадаємо, у світі загалом вже зафіксовано понад 4 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19.