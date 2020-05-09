Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина

Ракурс
У світі триває епідемія коронавірусу

Епідемія коронавірусу: у МЗС розповіли, скільки українців лікуються за кордоном (ІНФОГРАФІКА)

9 тра 2020, 22:25
999

Лікування від коронавірусної хвороби COVID-19 за кордоном станом на 18.00 сьогоднішнього дня проходять 145 громадян України.

Італія наразі є країною, в якій від COVID-19 лікуються найбільша кількість українців — 121 людина. Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

На другому місці Німеччина — там від коронавірусу лікуються чотири українці.

У Австрії та Росії на лікуванні перебувають по троє інфікованих коронавірусом громадян України.

У США та Швеції лікуються по двоє українців, у Молдові, Таїланді, Уругваї та на Мальті — по одному громадянину України.

Загалом від коронавірусу вже вилікувалися 63 українці. Найбільше — у Греції, де цю хворобу здолали 22 громадянина України.

Померли за кордоном восьмеро інфікованих коронавірусом громадян України.



Хворі на коронавірус українці за кордоном, інфографіка: МЗС України

Нагадаємо, у світі загалом вже зафіксовано понад 4 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter





Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів