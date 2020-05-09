У Росії загорілася лікарня з хворими на коронавірус, фото: Baza

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Ракурс

У Росії сьогодні ввечері загорілася розташована на півночі Москві лікарня імені Спасокукоцького.

Пожежа відбувалася у корпусі, де перебувають хворі на коронавірусну хворобу COVID-19. Рятувальники евакуюють пацієнтів та персонал. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс».

За інформацією джерел видання, причиною пожежі стало займання особистих речей. Пожежа розпочалася на першому поверсі шестиповерхової будівлі.

Зазначається, що станом на 21.03 пожежа була ліквідована.

За інформацією Telegram-каналу Baza, пожежа розпочалася через займання кисневого балону у реанімаційному відділенні. Одна людина загинула, це може бути один із пацієнтів. Ще троє - постраждали.

Росія наразі на п’ятому місці у світі за кількістю офіційно виявлених випадків COVID-19 — майже 200 тис. З них понад 1,8 тис. людей померли.

Нагадаємо, на початку квітня у Києві «замінували» Олександрійську лікарню, в якій лікують хворих на COVID-19. Зловмисник, який зателефонував до поліції, заявив, що нібито заклав в одному з корпусів медзакладу 5 кг тротилу.