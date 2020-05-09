В России загорелась больница с больными коронавирусом, фото: Baza

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Ракурс

В России сегодня вечером загорелась расположенная на севере Москве больница имени Спасокукоцкого.

Пожар происходил в корпусе, где находятся больные коронавирусной болезнью COVID-19. Спасатели эвакуируют пациентов и персонал. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

По информации источников издания, причиной пожара стало возгорание личных вещей. Пожар начался на первом этаже шестиэтажного здания.

Отмечается, что на 21.03 пожар был ликвидирован.

По информации Telegram-канала Baza, пожар начался из-за возгорания кислородного баллона в реанимационном отделении. Один человек погиб, это может быть один из пациентов. Еще трое — пострадали.

Россия в настоящее время на пятом месте в мире по количеству официально обнаруженных случаев COVID-19 — почти 200 тыс. Из них более 1,8 тыс. человек умерли.

Напомним, в начале апреля в Киеве «заминировали» Александрийскую больницу, в которой лечат больных COVID-19. Злоумышленник, который позвонил в полицию, заявил, что якобы заложил в одном из корпусов медучреждения 5 кг тротила.