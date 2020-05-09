9 мая в Украине: в полиции рассказали, сколько людей пришли на мероприятия во время карантина

Сегодня в Украине отмечают День победы, фото: Национальная полиция

https://racurs.ua/n137977-9-maya-v-ukraine-v-policii-rasskazali-skolko-ludey-prishli-na-meropriyatiya-vo-vremya-karantina.html

Ракурс

9 мая в Украине состоялись 495 мероприятий, в которых приняли участие почти 9 тыс. человек.

К правоохранителям поступили 93 сообщения о возможных нарушениях. В результате были открыты четыре уголовных производства и составлены 20 админпротоколов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В частности, в Сумской и Луганской областях расследуются два уголовных производства по ст. 436−1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса. В этих областях были установлены факты использования запрещенной символики.

Два производства по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса расследуются в Киеве, где двое неизвестных избили мужчину, имевшего при себе шарф с символикой одной из политсил, и Донецкой области, где были повреждены автомобили участников автопробега.

Админпротоколы в основном касались использования запрещенной георгиевской ленты и нарушения правил карантина, введенного в Украине в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19.

Напомним, в Одессе сегодня ряд участников массовых акций выкрикивали пророссийские лозунги и использовали запрещенную символику.